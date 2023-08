Fossati: “No puede ser que el VAR vea una ‘hormiga’ en un partido y no un ‘elefante’ en otro”

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, tomó la palabra tras la derrota de su equipo por 2-0 en la ciudad de Tarma frente al ADT, con dos goles del cuadro crema que finalmente fueron anulados por el VAR.

Al respecto, el estratega uruguayo analizó el arbitraje del partido y cuestionó las decisiones que tomó la terna arbitral encabezada por el juez Joel Alarcón.

“El tema del arbitraje en general, lo vi un arbitraje bueno, normal, con pequeños errores. En cuanto a esas dos jugadas puntuales, la primera veo claramente que Alex está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca que él que va al arquero, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que, hoy por hoy, si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error”, indicó el DT en rueda de prensa.

“Veo que en otros partidos hay penalitos que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo en todos los partidos. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR, porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro”, añadió.

EL JUEGO DE LA "U"

Finalmente, Fossati destacó el rendimiento de sus dirigidos, pese al resultado adverso y felicitó al ADT de Tarma por hacer respetar su localía en la novena jornada del Torneo Clausura.

“Excepto los primeros cinco minutos y los cinco finales del partido, me parece que hicimos un muy buen partido enfrentando a un buen rival que hizo sus méritos. Durante el desarrollo del partido, más allá que eso no se gana con merecimientos, felicito al rival por lo que hizo, pero creo que nuestro equipo hizo un buen partido. Lamentablemente no se vio reflejado en el marcador final”, sostuvo.