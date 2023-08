Andrés Andrade tras operación: "Espero me puedan esperar y tener esa revancha de volver a jugar"

Andrés Andrade, mediocampista de Alianza Lima, se pronunció tras ser operado de la rodilla izquierda en la ciudad de Medellín, y cuyo proceso de recuperación le tomaría el resto de la temporada.

En entrevista para Win Sports, el volante colombiano indicó que su regreso a las canchas podría adelantarse, dependiendo de cómo vaya evolucionando, no obstante, precisó que este tipo de procedimientos requieren de unos 7 meses aproximadamente.

“Lo de los tiempos va dependiendo de cada persona y la recuperación. Siempre se dice que esta lesión para volver a jugar son siete meses, así que esperemos estar antes, porque el doctor ya fue muy claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes”, dijo.

AGRADECE EL APOYO

Asimismo, Andrade expresó su gratitud con la directiva aliancista con el apoyo hacia su persona en este duro momento y espera retribuirles regresando lo más pronto posible para aportarle al equipo.

“Han estado muy pendientes, estoy totalmente agradecido con Alianza Lima por cómo se han comportado, porque han estado apoyando. Supieron comprender que, para mi tranquilidad mental, para mi cirugía era importante hacerlo acá en Colombia. Espero me puedan esperar y poder tener esa revancha de volver a jugar”, sostuvo.