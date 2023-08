Mauricio Larriera tras empate en Cusco: "Contento con el esfuerzo de los jugadores"

Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima, se pronunció tras el agónico empate del cuadro íntimo en su visita a Cusco FC el día de ayer, partido que marcó el debut del uruguayo en el banquillo aliancista.

Al respecto, el flamante estratega "íntimo" señaló que se siente satisfecho con el desempeño de sus dirigidos el último fin de semana, teniendo en cuenta el tema de la altura y el poco tiempo que lleva trabajando con el plantel.

"Estoy satisfecho y contento por el esfuerzo de los jugadores porque sabíamos lo que significaba jugar en la altura y ante un buen rival. Si bien necesitábamos el triunfo, ahora solo nos queda ganar todo lo que se nos viene por delante", dijo.

SOBRE EL PENAL

En tanto, Larriera evitó pronunciarse sobre el penal que le cobraron en contra: "no tengo claro lo que pasó, solo las estadísticas, no vi la jugada, solo sé que fue una jugada de VAR y, por tanto, no puedo opinar al respecto".

Finalmente, el director técnico exhortó a la hinchada blanquiazul a no perder la fe en el equipo: "hay que mantener la esperanza y seguir trabajando, por lo pronto, yo me quedo contento por el esfuerzo que le vienen poniendo los muchachos", sostuvo.

