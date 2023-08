Ignácio da Silva tiene muy claro de continuar solo en Sporting Cristal, según su representante

El agente del defensa brasileño Ignácio da Silva, brindó declaraciones para un medio internacional acerca de la situación del jugador y su futuro en el futbol peruano. Al respecto, señaló que el zaguero central tiene una clara intención de continuar en Sporting Cristal, equipo donde quiere seguir escribiendo una linda historia.

"Ignácio está muy feliz en el club. Eso es un punto esencial y estamos en conversaciones con el director deportivo para que pueda continuar escribiendo una linda historia en Cristal", sostuvo Diego Aguiar al diario AS.

Además, descartó que el jugador “Rimense” que tiene contrato hasta fines del presente año, sea parte de otro elenco de la Liga 1 que no sea el que dirige el técnico Tiago Nunes en el futuro. Asimismo, recalcó que las negociaciones para extender su contrato van por buen camino.

"No vamos a hacer negocio con ningún otro equipo del Perú. Hemos dejado bien en claro que vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a ser gratos porque ellos (Sporting Cristal) han confiado en él. La renovación es algo que se está hablando y hay grandes chances que pase. No se ha concretado todo", señaló.

LO QUIEREN EN OTRO CLUB PERUANO

En otro momento de la entrevista, Diego Aguiar señaló que otro club grande de la Liga 1 llamó haciéndole saber su interés de contar con Ignácio da Silva. Sin embargo, les dejó en claro que no está dispuesto a negociar.

"Otro club me ha llamado. No diré cuál, pero se han contactado para saber sobre su valor y un interés. Agradecí y respondí que no había intención de hablar. La continuidad de Ignacio en Perú es exclusiva para Sporting Cristal", refirió el agente.