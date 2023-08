Presidente de Talleres elogia a Piero Quispe: "Es un gran jugador"

Indudablemente Piero Quispe es una de las más gratas revelaciones que ha aparecido en Universitario de Deportes. Fecha a fecha viene consolidando su juego en el equipo de Jorge Fossati y su última participación en Copa Sudamericana ha hecho que su talento cruce fronteras, más precisamente hasta Argentina, donde viene siendo voceado desde hace un tiempo.

Al respecto, el presidente del club Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, fue consultado por el diario Depor sobre si existe algún interés en contratar al talentoso volante de 21 años.

El mandamás del cuadro "Pirata" no dudó en reconocer los dotes futbolísticos de Piero Quispe, sin embargo, descartó que se esté negociando su fichaje debido a que ya no cuentan con cupos de extranjero disponibles: "Es un gran jugador, pero no tenemos cupo", dijo.

CONCENTRADO EN EL CLAUSURA

Por su parte, el jugador "crema" señaló que, independientemente de las ofertas que pueda recibir, su presente está en Universitario de Deportes y su objetivo es ganar el clausura para disputar el título nacional a fin de año.

"Eso lo dejo en manos de mi representante, yo estoy enfocado en ganar el Torneo Clausura con Universitario. Me siento contento de jugar acá”, sostuvo.

(CON INFORMACIÓN DE DEPOR)