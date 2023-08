Reimond Manco revela que estuvo cerca de llegar a la "U": "No es un equipo que se pueda rechazar"

Reimond Manco, uno de los jugadores que más prometía desde su aparición en el Sudamericano sub-17, pero que por diversos factores no pudo despegar su carrera, se animó a contar una anécdota poco conocida de su trayectoria: La vez que estuvo cerca de fichar por Universitario de Deportes.

En entrevista para el programa "Cojo y Manco", el ex "Jotita" reveló que un directivo del cuadro crema se comunicó con él para ver la posibilidad de concretar su traspaso, en ese entonces "Rei" defendía los colores del León de Huánuco.

"Un directivo de la 'U' me llamó para ver si me parecía la idea. Le dije que a quién no le gustaría ir, pero que me deje un poco 'masticarlo' porque haber salido de Alianza Lima e ir a la 'U' no era una decisión tan fácil", explicó.

ALIANZA LO CONVENCIÓ

No obstante, Manco señaló que esa misma semana, Gustavo Zevallos, exgerente deportivo de Alianza Lima, se comunicó con él para convencerlo de volver al cuadro de La Victoria, algo que no dudó en aceptar, sin embargo, el exjotita no descarta haber fichado por los cremas si no se hubiera presentado la oferta blanqiazul.

"Obviamente no lo dudé dos veces. Pero si no hubiese salido lo de Alianza, ¿quién sabe? La 'U' no es un equipo que se pueda rechazar, es grande. Posiblemente hubiera tenido más conversaciones del tema. Estaba pleno ahí, con León de Huánuco venía de ganarle 4-1 a la 'U' en el Monumental. Hice un buen partido y hubo un acercamiento real. Da la casualidad de que esa misma semana me llamó Gustavo Zevallos para regresar a Alianza Lima", sostuvo.