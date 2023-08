Cristian Benavente: "No tengo prisa para jugar, lo que quiero es recuperarme bien"

Con las maletas cargadas de ilusión, el volante de Alianza Lima, Cristian Benavente, arribó esta mañana a nuestro país luego de haber estado por más de 6 meses en España, donde llegó a inicios de enero para operarse por una lesión a la rodilla izquierda.

En sus primeras declaraciones a la prensa, el "Chaval" confesó que ha vivido momentos difíciles por esta lesión que lo ha tenido casi un año fuera de las canchas, asimismo, precisó que no se apresurará en volver a jugar, puesto que quiere recuperarse al 100% para ser un aporte para el equipo.

"No voy a ponerme presión para volver rápido, porque quiero volver bien. Está siendo un proceso, porque todavía no termina, largo, complicado, meses duros. Muchos días de trabajo, dolor y es lo que hay cuando te tienes que operar. Pero bueno, como ya digo, está llegando a su fin. No tengo prisa, lo que quiero es recuperarme bien”, indicó.

CONFÍA EN LOGRAR EL TRICAMPEONATO

Cristian Benavente es consciente de que el presente que se vive en La Victoria no es el mejor, sin embargo y pese a ello, confía en que los dirigidos por Mauricio Larriera podrán consagrarse como tricampeones nacionales a fin de año.

“Estamos ahí, no se va a definir hasta el final, al contrario de lo que mucha gente piensa que ya está terminado. Estoy seguro de que no. Confió en Alianza porque somos los bicampeones, actuales campeones del Clausura y no hay más que añadir”, sostuvo.