Eliminatorias Sudamericanas 2026: Conmebol anuncia programación de fecha 1 y 2

El organismo rector del fútbol sudamericano, Conmebol, dio a conocer la programación de la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La entidad anunció anteriormente que en setiembre se iniciaría el proceso clasificatorio para la Copa Mundial. Según la última información, las Eliminatorias Sudamericanas empezarán el jueves 7 de setiembre, el primer partido será entre Colombia y Venezuela, también jugarán Paraguay vs. Perú, Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Chile y Brasil vs. Bolivia.

La segunda fecha será el 12 de setiembre con los partidos de Bolivia vs. Argentina, el Ecuador vs. Uruguay, Venezuela vs. Paraguay, Perú vs. Brasil y Chile vs. Colombia.

FECHA 1

Jueves 7 de septiembre

Colombia vs. Venezuela (18:00)

Paraguay vs. Perú (17:30)

Argentina vs. Ecuador (19:00)

Viernes 8 de septiembre

Uruguay vs. Chile (18:00)

Brasil vs. Bolivia (20:45)

FECHA 2

Martes 12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina (15:00)

Ecuador vs. Uruguay (16:00)

Venezuela vs. Paraguay (17:00)

Perú vs. Brasil (21:00)

Chile vs. Colombia (19:30)