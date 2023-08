"De ninguna manera llegó lesionado" Representante de Santiago García responde a exmédico de Alianza

Fuerte y claro. Narciso Algamis, representante del defensa de Alianza Lima, Santiago García, habló sobre las recientes declaraciones del doctor Alejandro Mesarina, el cuestionado exmédico del cuadro íntimo quien señaló que las contrataciones para esta temporada no pasaron por evaluación médica.

Al respecto, el mánager del zaguero central argentino cuestionó al médico por salir a hablar ahora que ya no forma parte del equipo y descartó que el jugador blanquiazul haya llegado al cuadro de La Victoria con alguna lesión.

"Yo me pregunto por qué el doctor Mesarina no dijo antes las cosas. Me causa molestia, pero no lo voy a juzgar. Si el tenía algo que decir debió hacerlo en su momento, cuando pertenecía al club, a puertas adentro o afuera, pero yo nunca lo escuché hablar", manifestó en diálogo con TV Perú.

"Yo tengo entendido que cuando se contrataron a los jugadores el doctor Mesarina no se encontraba en Lima y no sé quién reviso a los futbolistas, pero a Santiago lo revisaron y de ninguna manera llegó lesionado, eso lo puedo asegurar", añadió.

¿QUÉ DIJO MESARINA?

En entrevista para RPP, el ahora exmédico de Alianza Lima habló sobre las constantes lesiones en el primer equipo y aseguró que él no revisó a los jugadores que llegaron al plantel para la presente temporada.

“Las contrataciones fueron cuando el doctor estaba en otro lado. Los exámenes no los hizo el especialista. No toleraré más irregularidades: botan al DT y no tienen repuesto, cambian de PF a mitad de ciclo. Todo se está llevando muy ‘chicha’”, manifestó.