"Yo no llegué 'roto' a Alianza": "Rifle" Andrade se pronuncia previo a su operación en Colombia

El volante de Alianza Lima, Andrés Andrade, rompió su silencio a pocas horas de realizarse una operación en la rodilla izquierda, tras haber sufrido una recaída previo al partido contra la Universidad César Vallejo el último sábado por el Torneo Clausura.

A través de sus redes sociales, el mediocampista colombiano confirmó que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana en la ciudad de Medellín, Colombia y dio detalles sobre cómo recrudeció su problema en la rodilla izquierda.

"Tuve una lesión mas o menos dos meses, van casi nueve semanas, fue justo en el partido contra Libertad en Libertadores, en la práctica del sábado me lesiono solo al tratar de rematar, el zapato se queda trabado en la cancha, la rodilla sufrió mucho, de inmediato se hizo la resonancia magnética para ver lo que tenía, los resultados fueron que me rompí el ligamento cruzado anterior y los meniscos tipo rampa. En ese momento no se hizo ningún comunicado por parte del club ni de mi parte, ya que el diagnóstico dio que con la rodilla estable podía volver a jugar, por lo que debía esperar siete semanas para competir, cumplí a cabalidad lo dicho, a veces incluso entrenaba por mi propia cuenta para poder disputar algunos partidos, tal como lo hice.", indicó.

"La semana pasada antes del juego en Trujillo, el jueves vuelvo a recaer, la rodilla la volví a sentir inestable, se volvió a hacer la resonancia y aparece que el cruzado seguía roto, pero el menisco se había roto, en ese momento hablo con los doctores que tengo para este tipo de lesiones aquí en Colombia y me dijeron que no podía darle más espera y que debía operarme de urgencia", añadió.

DESCARTA HABER LLEGADO LESIONADO

Asimismo, Andrade respondió a los rumores sobre que habría llegado al cuadro "íntimo" estando ya lesionado y rechazó categóricamente dicha posibilidad.

"Quiero dejar en claro, ya que no quiero que se juegue con mi ética profesional, ni como ser humano. El 'Rifle' Andrade nunca se ha lesionado de la rodilla izquierda, nunca tuvo una lesión del cruzado, no llegué lesionado a Alianza Lima, cuando llegué al equipo venía de una temporada larga con Atlético Nacional. Estoy tranquilo en mi consciencia y lo puedo dejar claro. Yo no llegué 'roto' a Alianza", sostuvo.