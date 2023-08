Bernardo Cuesta: "A quién no le gustaría representar a la Selección"

El delantero de FBC Melgar, Bernardo Cuesta, se pronunció sobre la posibilidad de ser convocado a la Selección Peruana de Fútbol, tras confirmarse que Gianluca Lapadula estará 3 meses fuera de las canchas por someterse a una operación en el tobillo derecho.

Al respecto, el argentino nacionalizado peruano y de buen momento con el cuadro arequipeño confesó que le agradaría poder representar a la "Blanquirroja" en las próximas Eliminatorias al Mundial del 2026.

"A qué jugador no le gustaría representar a la Selección en un país que me dio mucho, pero también sé que hay muchos jóvenes que están delante mío y que están haciendo bien las cosas", dijo.

DESCONOCE SU SITUACIÓN

No obstante, el artillero del conjunto rojinegro señaló que desconoce si está habilitado para poder jugar por el equipo que dirige el profesor Juan Reynoso: "No puedo decir nada, si puedo o no puedo, si me tendrán en cuenta o no, yo trabajo en Melgar para hacer las cosas bien acá, si llega a darse, bienvenido sea", sostuvo.

(Con información de Ovación)