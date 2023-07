Diego Godín se retira del fútbol profesional: “no son lágrimas de tristeza, sino de felicidad”

Uno de los grandes representantes del fútbol profesional anunció su retiro. Diego Godín, le dijo adiós a las canchas este último domingo tras la derrota del Vélez Sarsfield ante Huracán por 1 a 0, durante la entrevista que le hizo la cadena ESPN se mostró muy conmovido.

El zaguero uruguayo dijo que se despide del fútbol con un corazón tranquilo, sabiendo que en toda su carrera dio lo mejor de sí. “Veinte años de carrera y desde los cinco años que juego a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristeza, sino de felicidad, de siempre haberse entregado al máximo y este final es como una especie de alivio”, dijo el deportista muy emocionado.

Añadió que su legado es siempre haber jugado con respeto y haber sido una persona de bien tanto dentro como fuera de la cancha. “Llegué a un fútbol campeón del mundo para terminar mi carrera. Un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento porque vine de la mano del ‘Cacique’ (Medina) a un gran club, con un gran objetivo que era primero clasificar al Mundial y luego poder jugarlo. Y acá me ayudaron y siempre voy a estar agradecido porque me ayudaron a cumplir mi último gran sueño”, señaló Godín, quien también fue capitán de la selección uruguaya.

También señaló que nunca olvidará todo su camino en Europa y en su selección. “Es imposible olvidarse de cada uno de los equipos en los que jugué: de Cerro, donde me inicié y me dieron todo para llegar a ser profesional; de Nacional, un club donde tuve un paso corto e intenso de un año donde me pude encariñar con el club y la gente conmigo; de Villarreal, que fue mi primer salto a Europa; de Atlético de Madrid, un club del cual me hice hincha, del que me voy a identificar toda mi vida y del que tengo los mejores recuerdos personales y futbolísticos”, manifestó.

CIFRAS

Godín disputó 716 partidos a lo largo de su carrera profesional, marcó 44 goles y estuvo en grandes equipos como Carro, Nacional, Villarreal, Atlético de Madrid, entre otros.