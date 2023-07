Hernán Barcos responde a quienes lo culpan por la salida de "Chicho" Salas: "Respeten mi historia"

Fuerte y claro. El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, expresó su molestia ante los rumores que lo señalan como responsable de la salida de Guillermo "Chicho" Salas, como entrenador del cuadro blanquiazul.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" rechazó categóricamente que haya tenido influencia en la destitución del popular "Chicho", y pidió "respeto" a su trayectoria y a todas las alegrías que le ha dado al cuadro de La Victoria.

"Están buscando un problema, me parece, donde no lo hay. Me tiran a mí, mañana le tiran a otro. Bustos también salió en su momento y me culparon, ¿por qué me culpan ahora? Quieren buscar a un líder. ¿A mí me van a decir líder negativo después de dos años y medio dándole la vida a Alianza Lima? Respeten un poco, respeten mi historia", manifestó.

ARREMETE CONTRA "TUITEROS"

Asimismo, Barcos ratificó que nunca en sus 20 años de carrera futbolística ha tenido un problema de este tipo y pidió al hincha y a los medios de comunicación que no se dejen llevar por lo que "tuiteros" puedan decir sobre él.

"Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un problema y ustedes me van a decir que yo saqué un técnico. Si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá, sería dirigente, no un jugador. Piensen lo que dicen, no se dejen llevar por los tuiteros que no saben lo que dicen, que afecta no solo a uno, sino a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros", añadió.