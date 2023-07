‘Chicho’ Salas habría dejado Alianza por presunta agresión a un jugador, según periodista deportivo

Tras confirmarse la salida de Guillermo ‘Chicho’ Salas de la dirección técnica de Alianza Lima, el periodista deportivo de Movistar Deportes, Horacio Zimmermann, mencionó que ‘Chicho’ dejó la institución victoriana por una presunta agresión a un jugador del plantel en el entretiempo de un compromiso por la Copa Libertadores 2023.

“Hay una situación que se suscita en el medio tiempo de un partido de Copa Libertadores de Alianza Lima en el que ‘Chicho’ Salas y un futbolista o ‘Chicho’ Salas agrede a un futbolista de Alianza Lima. Esa situación terminó de romper la relación por completo. Esa es la información que tengo, lo cuento a manera de mi verdad”, indicó.

De igual manera, el comunicador sostuvo que la relación entre los futbolistas y el entrenador ya se encontraba rota desde la obtención del Torneo Apertura de la Liga 1 2023.

“La relación no venía bien desde hace rato, probablemente desde finales del (Torneo) Apertura. Conforme iba pasando el tiempo ya no había confianza, no había respecto ni nada de por medio”, señaló.

NÚMEROS DE ‘CHICHO’ SALAS

Desde que asumió el comando técnico de Alianza Lima en setiembre de 2022, ‘Chicho’ pudo disputar 41 partidos, de los cuales ganó 27, perdió 11 y empató en 3 ocasiones.

Finalmente, pudo alcanzar el Torneo Clausura del 2022, el titulo nacional de ese mismo año al vencer en la final a Melgar por 2-1 y así consagrarse como bicampeón peruano tras muchos años.