Paolo Guerrero reafirma intención de jugar en Alianza Lima: “Es el equipo de mi corazón”

Todos pensaron que luego de dejar Racing Club de Argentina, su destino era Alianza Lima, pero Paolo Guerrero firmó por el LDU de Ecuador, truncando el sueño de verlo en La Victoria. Al respecto, señaló que no hubo acercamiento por parte de los dirigentes íntimos.

“Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, en el que siempre anhelé jugar, pero no tuve una propuesta, no me vinieron a buscar, solo me buscaron cuando yo no estaba 100% bien, venía de una para y estaba en proceso de recuperación”, afirmó.

SALIR CAMPEÓN

El jugador de 39 años mantiene la ilusión y no cierra la posibilidad de regresar y jugar por el equipo de sus amores. “Hoy por hoy no puedo decir que las puertas están cerradas (a Alianza Lima), quién sabe algún día, continúa siendo mi anhelo”, declaró el "Depredador".

Sobre su llegada a Ecuador, Guerrero Gonzales espera seguir con su buena racha y liderar con su nuevo equipo el torneo. “Quiero salir campeón. Creo que los títulos dejan huella en cualquier institución, más aún estando en un club tan ganador como lo es LDU”, indicó.