Tras revocarse prisión preventiva en Brasil: Sebastián Avellino volvió Lima y retoma labores en Universitario

Esta madrugada, el preparador físico Sebastián Avellino retornó al Perú después que se revocase -dos días atrás- la prisión preventiva que afrontaba en Brasil. Fue acusado por los delitos de “incitar a la discriminación, con el agravante de que se produzca en un evento deportivo”.

No obstante, la Justica de Sao Paulo resolvió el pasado jueves revocar la prisión preventiva que afrontaba desde el 11 de julio considerando que no hubo violencia física, no existe riesgo de orden público y no hay riesgo de inaplicación de la ley, además de no tener antecedentes.

COPA SUDAMERICANA

Esta situación se produjo por los gestos de racismo que realizó en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo frente a un sector de la hinchada local durante el partido entre Universitario y Corinthians, por la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El proceso continúa, aunque este será bajo la modalidad remota. Después de realizar el trámite donde se pueda constatar su ubicación, que se completó el viernes, el preparador físico fue autorizado a dejar Brasil, volvió a Lima para retomar sus labores en Universitario.