Barcos responde a Lavandeira: "Uno tiene que ser agradecido con el club que te da de comer"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se refirió a las recientes declaraciones de su excompañero, Pablo Lavandeira, quien tras anotar en su segundo partido con casaquilla de Melgar dejó entrever que en el cuadro de La Victoria "no se sentía cómodo".

En declaraciones a la prensa, el popular "Pirata" indicó que no es quien para juzgar, sin embargo, aclaró que un futbolista siempre debe ser agradecido con el club que lo acoge.

"Cada uno es dueño y responsable por lo que dice, Pablo tendrá sus razones, no soy quién para juzgar. Uno tiene que ser agradecido con el club que te da de comer, el club que te bancó, que te trajo, pero cada uno toma las decisiones y piensa lo que quiere", señaló.

¿QUÉ DIJO PABLO LAVANDEIRA?

Tras afrontar su segundo partido con Melgar y marcar su primer gol con los arequipeños en la goleada por 3-0 frente a Atlético Grau, Lavandeira expresó su felicidad por haber llegado al "Dominó" y mandó un "dardo" al cuadro blanquiazul.

"También agradecer al cuerpo técnico y al club, que confiaron en mí para estar acá, por toda la confianza y la posibilidad que me están dando. Sobre todas las cosas, para devolverle a mis compañeros el gran recibimiento que he tenido. Hace mucho tiempo no me sentía tan cómodo en un plantel", dijo en conferencia de prensa.

(Con información de Ovación)