Paolo Guerrero no piensa en el retiro: "El fútbol es mi vida, no pienso dejarlo"

El delantero de la Selección Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, se pronunció tras su repentina salida del Racing Club de Avellaneda, ante la falta de oportunidades en el primer equipo dirigido por Fernando Gago.

En entrevista para ESPN indicó que habló previamente con su ahora exentrenador, antes de tomar la decisión de rescindir su contrato con "La Academia": "Yo tengo claro que el entrenador te tiene que querer, que tenga una conversación contigo. El futbolista se siente con confianza si el técnico te llama. Hablé con Gago. Quería saber mis expectativas", indicó.

NO PIENSA EN EL RETIRO

En tanto, el "Depredador" confesó que, pese a sus 39 años, aún no piensa en la posibilidad de retirarse: "Toda mi vida fue fútbol, concentraciones, pretemporadas, el vestuario, son cosas lindas que no tienen precio. Mi casa se volvió el hotel, hasta el día del partido... y dices: 'esto es mi vida'. Y después uno no lo quiere dejar (...) El fútbol es mi vida. No pienso en dejarlo", dijo.

En ese sentido, detalló que viene analizando las mejores propuestas que tiene para poder continuar su carrera: "Quiero jugar, para eso me cuido, para eso trabajo, para eso soy profesional", sostuvo.