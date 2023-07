Kylian Mbappé: “Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide”

La novela Kylian Mbappé junto al Paris Saint Germain (PSG) no tiene cuando acabar. Esta vez el atacante francés mencionó en una entrevista con L’Equipe que jugar en la institución gala no beneficia mucho para que se pueda ganar un premio individual.

De igual manera, ‘Donatello’ señaló que el PSG es un club que divide, pero se encuentra enfocado a dejar lo mejor de él en cada partido con disputa con la indumentaria parisina.

"El hecho de estar aquí, en París... Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho (ganar el balón de oro), porque es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago", declaró.

MBAPPÉ A ESPAÑA O INGLATERRA

Tal y como dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el campeón del mundo en 2018 con Francia no se irá de manera gratuita de la institución, por lo que están evaluando ofertas de España e Inglaterra para quedarse con sus servicios.

Desde España anuncian que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para unirse en las próximas semanas a la institución española, pero en Inglaterra, Liverpool ha salido a la pelea y ha puesto en la mesa 200 millones de euros por Kylian.

Como se recuerda, ‘Donatello’ ha mostrado su interés desde muy pequeño en vestir la camiseta galáctica.