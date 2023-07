Christian Cueva: Está es la sanción que le aplicó Alianza Lima al jugador tras su reciente falta

Foto RPP

Esta tarde, Alianza Lima informó que finalizó las indagaciones sobre el caso de Christian Cueva, quien faltó al entrenamiento del lunes 3 de julio. En un comunicado, anunció que respetarán el contrato del futbolista, aunque lo someterán al código disciplinario.

"Según establecido el reglamento interno, el contrato del futbolista será respetado hasta el último día", señala el cuadro íntimo en un mensaje en redes sociales. El también jugador de la Selección Peruana, está vinculado con equipo blanquiazul hasta fines de agosto.

LA FALTA DE CUEVA

Pero eso sí, Cueva Bravo no será convocado por el entrenador Guillermo Salas para el partido ante Sporting Cristal, por la Liga 1, debido que no entrenó con sus compañeros a lo largo de la semana por las investigaciones, por lo que al final no será llamado.

Como se recuerda, el jugador, de 31 años, fue autorizado para viajar a la ciudad de Trujillo el último fin de semana. Sin embargo, el problema se inició cuando el exfutbolista de Sao Paulo y Toluca no se presentó al entrenamiento del lunes, desatando la polémica.