Edison Flores tras debutar con la "U": "Me gustaría jugar de interior o media punta"

Edison Flores habló tras su debut con Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1, en la victoria del cuadro crema anoche por 2-0 ante su similar de Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental.

En declaraciones para RPP, el volante, quien vuelve al club cedido a préstamo por el Atlas de México, expresó su felicidad por volver a jugar en el club de sus amores, asimismo, reveló en qué posición le gustaría ser utilizado en el esquema de Jorge Fossati.

"El cariño de la gente de la 'U' siempre ha estado. Emocionado de haber entrado en el partido. Es un nuevo debut y lo tomo con responsabilidad [...] El profesor me ha pedido que me ponga físicamente mejor. Tiene varias posiciones en mente para mí. En el sistema actual, me gustaría jugar de interior o media punta", dijo.

SOBRE RAÚL RUIDÍAZ

Flores aprovechó para hablar sobre la posibilidad de que jugadores como Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco regresen al conjunto de Ate para reforzar el equipo y conseguir el título del 2024, año de su centenario.

"El presente de Raúl es muy bueno en Estados Unidos. Será decisión de él volver a la 'U'. Con (Miguel) Trauco he hablado más y le gustaría”, explicó.

(Con información de Ovación y RPP)