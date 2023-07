Comando Sur a Cueva por presunta indisciplina: “Nadie ha pasado por encima del club y mucho menos lo harás tú”

Tras conocer el comunicado de Alianza Lima sobre Christian Cueva, donde señalaron que no estaban al tanto de la ausencia del volante nacional, por lo que le abrirán una investigación, el Comando Sur emitió un contundente comunicado dirigido al popular “Aladino”, donde le recriminaron su accionar y de no valorar la camiseta del club “Blanquiazul”.

A través de sus redes sociales, la barra oficial del vigente bicampeón del fútbol peruano arremetió contra Cueva por estar en su ciudad natal de Trujillo, a donde viajó para cumplir un evento personal y no asistió a los entrenamientos del club.

“Te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio y te quedaste por allá metiéndote una tremenda juerga ayer domingo de noche sabiendo que al día siguiente tenías que estar en Lima para entrenar con el equipo. Simplemente te llegó todo y no apareciste en el entrenamiento el día de hoy”, se lee el comunicado.

“Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni si quiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres, simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable”, finalizan su pronunciamiento.

NUMEROS DE CUEVA

El '10' de la selección peruana llegó este 2023 al cuadro “Blanquiazul” procedente del Al-Fateh de Arabia Saudita. Sin embargo, para los victorianos no ha mostrado un buen nivel. Cabe precisar hasta el momento, "Aladino" ha disputado 15 partidos oficiales, en los que ha colaborado con una asistencia de gol.