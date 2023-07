Renato Tapia: "Se acabó el modo prueba, ahora estamos en modo Eliminatorias"

El volante de la Selección Peruana de Fútbol, Renato Tapia, señaló que la "bicolor" ya dejó atrás el "modo de prueba" y que, a partir de ahora, están 100% mentalizados en las Eliminatorias sudamericanas, que darán inicio en septiembre.

En entrevista para el diario Depor, el centrocampista del Celta de Vigo expresó su total confianza en realizar una buena campaña en busca de la clasificación al mundial del 2026 y explicó que hacernos fuertes de local será vital para dicho objetivo.

"Ya se acabó el modo prueba, ahora estamos en modo Eliminatorias. Ya no hay margen de error. Sabemos que tampoco hay excusas. Vamos a ir con todo, confiamos en el comando técnico, en los jugadores, la gente que nos rodea, fiosioterapuetas, utileros. Vamos a hacer una buena Eliminatoria. (...) Si no pierdes en casa, afuera es tirar todas tus fichas, es ir a ganar. En casa no perder, sumar de a tres siempre y afuera ir con todas las papas quemando", dijo.

SOBRE PAOLO GUERRERO

Por otra parte, Tapia Cornejo tuvo palabras de elogio para Paolo Guerrero, de quien resaltó su jerarquía y calidad futbolística, que se mantiene vigente a pesar de sus 39 años.

"Lo que te da Paolo, hoy en día en el fútbol peruano, no te lo da nadie. De repente estoy jugando en España; Gallese está en Orlando con 100 partidos; Yoshi en Cristal como capitán y ha jugado en la selección muchísimo; pero no tienes un jugador referente que vaya, se plante y lo respeten. Si no es el mejor delantero de todos los tiempos, pega en el palo. Para mí es un orgullo que sea mi capitán, que esté en la selección. Porque es un ejemplo para todos. de constancia, de querer. Que la edad no es un motivo para no estar", sostuvo.