Empresario deja en su testamento a Neymar como único heredero de su fortuna

El jugador brasileño Neymar se a convertido en tendencia mundial en las últimas horas, luego que se revelara que un empresario de más de 30 años de edad, que sufriría una enfermedad terminal, puso en su testamento que todos sus vienes serían de propiedad del astro brasileño y hasta habría un documento que lo certifica.

Según se puedo conocer a través del portal brasileño Metrópoles, el empresario quien no tiene esposa, ni hijos y se encuentra muy mal de salud tomó la decisión de dejarle todo su patrimonio al 10 de la Canarinha, en caso de morir. No obstante, reveló cual es el motivo.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día. Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, explicó el empresario.

FORTUNA DE NEYMAR

Según Forbes, Neymar con 30 años tiene un patrimonio que rondaría los 200 millones de euros y posee ganancias anuales cercanas a los 95 millones de dólares. El brasileño suma unos 75 millones de dólares de salario bruto como jugador más otros 19 millones que puede obtener a partir de extras y ciertos contratos por publicidad.