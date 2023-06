Alianza Lima: Hernán Barcos califica como “fracaso” eliminación de la Libertadores

Después de que Alianza Lima perdiera 3-0 en condición de visita ante Atlético Paranaense y quedarse eliminado de Copa Libertadores y sin chances para acceder a la Sudamericana, el delantero Hernán Barcos mencionó que fue un “fracaso” la campaña de los blanquiazules en el certamen continental.

"Depende cómo lo miremos, sí (considerar un fracaso), porque no clasificamos y teníamos equipo para pelear un poco más. No me gusta dar excusas, pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más. Lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes fuera pero no es excusa, aunque creo que pudimos dar un poco más", declaró.

A VOLTEAR LA PÁGINA

Esta dura eliminación pegó muy fuerte en La Victoria, por lo que el ‘Pirata’ mencionó que el plantel se enfocará en conseguir el tricampeonato nacional y así poder darle una nueva alegría a la hinchada ‘íntima’.

"No esperábamos terminar así, sabíamos que sería difícil, pero son cosas que pasan. Ahora toca dar vuelta a la página y seguir trabajando buscando el tricampeonato", señaló.

Finalmente, el delantero de Alianza Lima manifestó que el próximo año buscarán que la historia sea diferente en el certamen internacional al que califique el club este 2023.

“Estamos dejando todo para sacar al club adelante internacionalmente, no se nos dio este año y esperamos que el próximo año sea diferente”, sentenció.