Bryan Reyna tras agresión de su padre a periodistas: “Tendrá que hacerse responsable de sus actos”

El jugador de Alianza Lima y la Selección Peruana, Bryan Reyna se pronunció acerca del altercado que tuvo su señor padre con algunos periodistas de espectáculos a quienes agredió destrozando la unidad en la que se transportaban con un bate de Beisbol.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista profesional pidió disculpas por lo sucedido, no obstante, dejó en claro que viene siendo acosado por parte del programa que conduce los presentadores de espectáculos Rodrigo González y Gigi Mitre.

“El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté, sin respetar mi vida privada y familiar. Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. NO VIVO DE ESO”, escribió el futbolista.

“Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano”, agregó en la parte final de su publicación.

LOS HECHOS

El ataque se produjo en la cuadra 8 de la avenida Juan Pablo Fernandini. El seleccionado se encontraba al volante de este vehículo y fue testigo de lo sucedido. Según la Policía, ambos habrían estado siendo seguidos por los periodistas hasta que Luis Reyna bajó y causó varios destrozos. Ambos fueron trasladados por la Policía Nacional hasta la comisaría del sector, donde horas después abandonaron el lugar.