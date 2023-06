Maradona: se cumplen 37 años del “gol del siglo” que anotó en el Mundial de 1986

El denominado gol del siglo que anotó Diego Maradona en el Mundial de México 1986 en la victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra, cumple 37 años.

El recuerdo para todo hincha de la albiceleste se remonta al 22 de junio de aquel año, cuando el ‘Pelusa’ tomó el esférico a los 54 minutos, pocos metros antes del medio campo.

A un punto de pura magia y habilidad, Maradona dejó con la boca abierta a todos los asistentes que llegaron al estadio Azteca para disfrutar de una jugada inolvidable para los amantes del deporte rey.

Años después de la icónica jugada, Diego reveló que intentó darle el pase a su compañero Jorge Valdano, pero al no encontrar un espacio para hacerlo decidió a jugar solo.

"Quería pasarte la pelota, pero no encontré hueco", declaró Maradona. “Es que me estabas viendo?", le preguntó asombrado Valdano. "Claro, saliste como apoyo a la altura del segundo poste, pero no podía pasártela", respondió el ‘Pelusa’.

EL GOL QUE VALIÓ EL MUNDIAL

Previo a superar la instancia de cuartos de final ante los ingleses. Argentina pudo seguir avanzando de la mano de Maradona para imponerse a Bélgica en semifinales y terminar derrotando en el último juego a Alemania Federal por un marcador de 3-2.

Como se recuerda, Diego Maradona, quien es considerado por muchos el mejor jugador de la historia del mundo, murió en Argentina el 25 de noviembre.