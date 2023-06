"Me sentí muy cómodo": Gianluca Lapadula habla de su experiencia haciendo dupla con Guerrero

Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana de Fútbol, habló sobre su primera experiencia comandando el ataque de la "bicolor" junto a Paolo Guerrero. Ambos atacantes iniciaron las acciones en el último amistoso ante Japón.

Pese a la dura caída ante los asiáticos (4-1), el "Bambino de Los Andes" confesó que jugar con el "Depredador" lo hizo sentirse más cómodo en el terreno de juego, por lo cual, no se descarta que esta dupla se pueda repetir en los partidos por clasificatorias.

"Siempre dije que me llevaba bien con todos los muchachos en la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo (Guerrero), la verdad me sentí muy cómodo. También en el segundo tiempo, jugando de una manera diferente, me sentí cómodo. Creo que fue el partido en el que me sentí más cómodo", dijo.

Asimismo, Lapadula se mostró conforme con el rendimiento de la blanquirroja en su gira por Asia, y aprovechó para agradecer a la hinchada por el cariño que siempre le demuestran tanto a él como al resto del equipo.

"Me voy con mucha confianza. Para mí hemos hecho un buen partido ante un gran rival. Además, me quedo con la hinchada que nos apoyó al final del partido. Fue un gesto muy lindo, quiero agradecer a todos", añadió.

¿Se irá del Cagliari?

El delantero Ítalo-Peruano también se refirió a su futuro en el fútbol de Italia, al respecto, indicó que aún tiene contrato vigente con Cagliari, sin embargo, confesó que, antes de hablar sobre si se quedará o no, su prioridad en estos momentos es clasificar al Mundial con Perú.

