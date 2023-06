Gianluca Lapadula se pronunció sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima

Gianluca Lapadula, quien se sumó a la concentración de la Selección Peruana en el continente asiático, ofreció una conferencia de prensa antes del partido amistoso contra Japón y, entre otras cosas, habló sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima.

El delantero de Cagliari, que acaba de ascender a la máxima categoría del fútbol italiano, no fue esquivo a las preguntas de los periodistas, quienes hicieron mención del supuesto interés del equipo blanquiazul para contar con sus servicios.

“Que yo sepa, no. No sé nada sobre ese tema”, respondió el goleador de la Serie B, haciendo referencia de que no tuvo ningún contacto con gente allegada al club victoriano y, en consecuencia, descartando por completo su posible llegada al fútbol peruano.

JUGARÁ ANTE JAPÓN

Hay que señalar que Gianluca Lapadula, por un tema de descanso, no participó del partido contra Corea del Sur, pero Juan Reynoso adelantó que será tomado en cuenta en el duelo contra Japón que se jugará este martes 20 de junio en el Panasonic Stadium.