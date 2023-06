Messi: Lionel Scaloni conforme con la llegada del argentino al Inter Miami

Tras confirmarse la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni se mostró conforme con la decisión del capitán de la albiceleste por dejar el Paris Saint Germain (PSG) y fichar por un equipo de la Major League Soccer (MLS).

Asimismo, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 manifestó que ‘la pulga’ será muy bien recibido en Estados Unidos por la afición americana.

"Estoy contento que Messi haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas. Va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien, y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien. 'Leo' lo tiene bien merecido", comentó.

LIONEL MESSI NO ESTARÁ PRESENTE EN EL MUNDIAL 2026

Hace un par de días, Lionel Messi mantuvo su postura de no estar presente en el Mundial 2026, el cual se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé qué pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, expresó.

Cabe recordar que, Argentina se enfrentará en Pekín este jueves 15 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana) a Australia, equipo al cual pudo vencer 2-1 en los octavos de final de Qatar 2022.