¡Messi confirmó que no estará en el Mundial del 2026!

Aunque acudió hasta China para ser parte del amistoso que su selección tendrá frente a Australia, Lionel Messi aseguró que no participará en el próximo Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026. “Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, dijo al medio deportivo chino Titán Sports.

También se pronunció sobre otros temas, pues dijo que pudo ver la final de la Liga de Campeones, donde el Manchester City resultó campeón, y aseguró que el ‘Pep’ Guardiola ha demostrado que “es el mejor entrenador del mundo”. Añadió que este puesto no es algo que aspire en la actualidad, pero dejó abierta la posibilidad que a futuro sus pensamientos no cambien.

BARCELONA

También se pronunció sobre el club que es siempre “su casa”, el Barcelona. Refirió que tiene una estrecha relación con el equipo azulgrana, aunque dijo estar sorprendido que griten su nombre pese a no ser parte del equipo, pero destacó este hecho como “algo hermoso”.

Messi se encuentra en China donde disputará dos amistosos previos al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial, las cuales se disputarán este jueves 15 en Pekín, frente a Australia, y el 19 de junio, contra Indonesia en Yakarta.

Con información de El Tiempo y Andina