Paolo Guerrero y la revelación por la que no llegó a jugar en Alianza Lima

A pocos días del partido amistoso entre Perú y Corea del Sur, el atacante nacional Paolo Guerrero contó cual fue el motivo por el cual no llegó a vestir la camiseta de Alianza Lima esta temporada.

En declaraciones, el ‘Depredador’ comentó que él tenía las intenciones de ponerse la indumentaria blanquiazul, pero la interna ‘grone’ no hizo todo lo necesario para pegar la vuelta a La Victoria.

“A mí me hubiese gustado ir a Alianza, como hincha, pero eso no dependía de mí, dependía más de un tema de los directivos. No se dio y la primera propuesta que tuve de Racing la acepté", señaló.

Guerrero y su crítica al fútbol peruano

El delantero de la blanquirroja declaró que algunos de los futbolistas nacional optan por jugar en el torneo local porque el balompié peruano tiene un bajo nivel.

"Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien", mencionó.

Como se recuerda, Paolo Guerrero recibe el primer llamado a una convocatoria a la selección peruana desde que se nombró a Juan Reynoso como entrenador de la bicolor.