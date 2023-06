Paolo Guerrero da tremenda respuesta tras ser criticado por su convocatoria a amistosos

A sus 39 años, Paolo Guerrero fue convocado a los amistosos de la selección peruana que se jugarán contra Corea del Sur y Japón, aunque esta noticia animó a muchos hinchas, otros dejaron entrever dudas por su edad. Esta situación, que llegó a oídos de Guerrero, recibió una dura respuesta.

A su llegada a Seúl en Corea del Sur, el futbolista respondió a las preguntas de los periodistas que le preguntaron por su rendimiento y por su edad, pero aún más impresionó sus comentarios respecto a sus compañeros de la liga local.

“Si me dicen mi edad... estoy jugando en un fútbol competitivo... si me dices por la edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano... pero yo me mantengo en otra liga y con 39 años”, espetó Paolo Guerrero.

“Si vengo jugando en Argentina es porque estoy bien. Si yo jugaría en otro lado, me haría esa pregunta”, añadió el futbolista quien actualmente es parte del club Racing de Argentina.

¿PIENSA EN EL RETIRO?

Los medios de prensa le hicieron la pregunta sobre si pensaba en el retiro, a lo que Guerrero fue enfático al precisar que por el momento no. “Hasta que yo me sienta bien, jugando en un fútbol competitivo, después tomaré una decisión. Y mientras no me lesione, seguiré”, aseguró.

También le preguntaron sobre un posible regreso al Perú, al respecto, Paolo dejó en claro que aún no se ha dado esa posibilidad, pero que sí le hubiera gustado ir a Alianza Lima porque es hincha. “En algún momento se tocó el tema de Alianza Lima, pero no se dio. Tuve propuestas de Ecuador y Chile, pero la de Racing fue para mí. Después del brasilero, la de argentina es muy competitiva”, luego destacó que “A mí me hubiese gustado ir a Alianza Lima porque soy hincha. Pero no dependía de mí, fue más un tema directivo”.

Ahora, el delantero se encuentra realizando entrenamientos de cara al partido con Corea del Sur que será el próximo 16 de junio en Seúl y el 20 de junio se enfrentarán a la escuadra japonesa en Osaka, todo esto previo a las Eliminatorias Sudamericanas que arrancan en setiembre.

Con información de Infobae