¡Lionel Messi a la MLS! El argentino confirmó que jugará en el Inter Miami

El 'crack' argentino Lionel Messi finalmente hizo oficial hoy miércoles que jugará en el Inter Miami de la MLS, en la Liga estadounidense, dejando fuera la posibilidad de volver al Club Barcelona y terminado con la ilusión de los hinchas “Bulgranas”, así como también descartando la posibilidad de jugar en Arabia Saudita.

En entrevista para el medio de 'Sport', Messi explicó sus razones para no retornar al Barcelona, recordando el episodio de su salida en 2021. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino", dijo el campeón del mundo.

El argentino próximo para cumplir 36 años cierra su etapa en la Champions League, del cual es el segundo máximo goleador histórico y poseedor de cuatro campeonatos. De esta manera continuará su carrera en la Major League Soccer.

"Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", acotó el 10.

Respecto a las posibilidades que se manejó para regresar al Barcelona el argentino señaló que, “tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, expresó.

SOBRE SU NUEVO CLUB

El Inter de Miami ha disputado 16 partidos de la actual campaña de la MLS en donde suma 15 puntos. Su alineación más fructífera es la de 4-2-3-1 y Leo Messi podría jugar de extremo o incluso convertirse en el compañero de ataque de Josef Martínez. El próximo partido de Messi con su nuevo club sería frente al club mexicano Cruz Azul, el cual está previsto para el 21 de julio de 2023, en Florida.