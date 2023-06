¿Messi estaría más cerca del Inter Miami que del Barcelona?

El posible retorno de ‘La Pulga’ al Barcelona ha generado gran algarabía de los seguidores que no dejan de alentar al crack para que vuelva a la que ha sido su casa en cuanto al deporte rey, pero Leo tiene otras dos opciones interesantes y más viables que las que ofrece el equipo azulgrana.

El Al Hilal, equipo saudí que ofrece una millonaria suma para el argentino y el Inter Miami, que ofrece un contrato por dos años en Estados Unidos, lugar que será sede del próximo Mundial en 2026 y que será organizador de la Copa América 2024.

TRABAS EN BARCELONA

Mientras el cuadro blaugrana no consiga destrabar el Plan de Viabilidad con La Liga y, por consiguiente, no le puede dar vía libre a realizarle una oferta a Leo, el Inter no solo ofrece un contrato por dos años, sino que le da la posibilidad de extenderlo a uno más, además de ser parte integral del club.

EL Inter Miami CF se encuentra en el último puesto de la MLS, sin embargo, sus directivos piensan que la contratación de ‘La Pulga’ sería un golpe global de la marca y, con ello, terminar de instalar al fútbol de Estados Unidos en el planeta

Aunque el deseo de Leo era retornar a Barcelona, el retorno necesitaría de mucho tiempo, en cambio, lo del Inter estaría más concreto y sin tantos inconvenientes. Es claro que la MLS no está entre las ligas top de Europa, pero es un torneo en constante crecimiento donde muchos jugadores jóvenes lo utilizan como plataforma para luego partir a campeonatos más importantes.

Por otro lado, podrían vivir en una ciudad que les gusta a Messi, con un clima favorable para su familia y donde podrían seguir creciendo en armonía, a diferencia que si se fuese a jugar a Arabia Saudita.

La opción del Barcelona está ‘por encima de la mesa’, pero tras la reunión de Jorge Messi y Joan Laporta se supo que el club no le puede dar garantías al jugador, pese a que las intenciones por ambos lados están, aseguró el medio Olé.

Con información de Olé.