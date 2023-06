Se despide del Vélez Sarsfield: Ricardo Gareca recordó a la 'bicolor' en conferencia

No tuvo una buena campaña y decidió dejar al equipo argentino. Ricardo Gareca anunció que no continuará como técnico del Vélez Sarsfield, hizo un mea culpa por no ayudar a mejorar la situación del equipo e indicó que hay material y capacidad para que la institución revierta el momento que atraviesa el equipo en el campeonato argentino.

Durante una conferencia de prensa, recordó su experiencia en la selección peruana por más de siete años. “En las dos Eliminatorias prácticamente durante las primeras rondas estábamos últimos. Después revertimos la situación”, dijo y añadió que viene de un proceso de muchos años, con una metodología de trabajo diferente, “yo creo que intentábamos adecuarnos al día a día y no quiero hacer ningún experimento con Vélez”, aseguró.

NO ESTUVO DESCOMPENSADO

Durante su alocución, explicó lo que sucedió en el vestuario luego de caer ante Belgrano el sábado pasado y dijo que no quiso hacer una conferencia porque quería un tiempo para analizar la situación. “Tenía un dolor de cabeza típico por la mala sangre del partido más que nada. Después tenía la presión normal, nunca estuve descompensado”.

Aunque ‘El tigre’ decidió su salida, aún tendrá la oportunidad de tratar de Sali adelante con el equipo frente a Deportivo Español, equipo de cuarta división, por la Copa Argentina, que se llevará a cabo el miércoles 7 de junio, a las 16 horas en Perú, en el Centenario Ciudad de Quilmes.

Con información de Infobae