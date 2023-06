Juan Pablo Varillas tras caer ante Novak Djokovic: No jugué como quería, no estaba tan lúcido físicamente

En un vibrante partido de principio a fin, el tenista peruano Juan Pablo Varillas, de 27 años, lamentablemente fue eliminado hoy del torneo Roland Garros 2023. Perdió ante el serbio Novak Djokovic, por 6-3, 6-2 y 6-2.

Luego del encuentro, nuestro compatriota, habló sobre el partido ante el tercero del tenis mundial: "Tiene mucha agilidad, mucha lectura. Creo que una virtud que tiene él es que en momentos cuando no quiere fallar, no la falla", dijo.

Rendimiento óptimo

En otro momento, Varillas Patiño-Samudio, lamentó no haber estado en su nivel de rendimiento óptimo para enfrentar al experimentado Djokovic, esto, después de jugar a cinco sets los tres partidos previos al enfrentamiento contra el serbio.

“Mérito de él y gran partido, quizá yo no jugué como quería, no estaba tan lúcido físicamente, fresco tampoco. Y la verdad me hubiera gustado estar más fresco para afrontar un partido de esta calidad", sostuvo nuestro compatriota a RPP.