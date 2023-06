Sergio Peña: Fiscalía de Suecia pide cárcel para jugador peruano por manejar ebrio

La situación del futbolista peruano, Sergio Peña, al parecer se estaría complicando luego de que fuera detenido por manejar ebrio, razón por la cual la fiscalía sueca ha pedido una pena de cárcel para el actual jugador de Malmo de Suecia, quien acudió hoy por la mañana al tribunal local para hacer sus descargos.

“Está claro que cometí un error. Un error del que me arrepiento. Es la primera vez que me pasa, comenzó, admitiendo haber manejado en estado de ebriedad grave pero no haber manejado ilegalmente”, fueron las palabras de Peña ante los jueces, quien además narró detalles de lo sucedido.

La Fiscalía de Suecia pide la pena de prisión efectiva contra el jugador de 27 años por conducción en estado de ebriedad agravada y conducción ilegal, no obstante, la defensa legal del futbolista apeló que debería ser sentenciado a libertad condicional y 50 horas de servicio comunitario.

Asimismo, dejó en claro que el Peña ya sufrió una deducción de un mes de salario y que, de ir a prisión, sería suspendido por Malmo. “No es un criminal, no pertenece a una prisión sueca”, aseveró el jurista.

VEREDICTO

Luego de escuchar su descargo y la defensa de su abogado, el juez definirá su sanción, la cual podría ser ir a cárcel u otro tipo de sanción contra el jugador peruano. El nuevo juicio está programado para el 14 de junio del presente año. El club hasta el momento no ha brindado declaraciones respecto al caso, pues esperan que salga la sentencia final contra el jugador.