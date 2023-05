Omar Ruiz de Somocurcio cuestiona jugada de Barcos y Lavandeira para el sexto gol de Alianza: "Exceso de riesgo"

El periodista deportivo, Omar Ruiz de Somocurcio, se pronunció tras la abultada victoria en la víspera de Alianza Lima, que apabulló a su similar de Binacional por 6-1 en matute, resultado que lo coronó como ganador del Torneo Apertura.

A través del TikTok de Panamericana Televisión, el también conductor de "Teledeportes" cuestionó la jugada de Hernán Barcos para el gol de Pablo Lavandeira y el sexto del partido. El hombre de prensa calificó como "exceso de riesgo" lo hecho por ambos blanquiazules.

"Esa jugada de penal, a mí, en lo personal no me gustó. Me pareció un exceso de riesgo, pudo haber salido muy mal [...] dio la vuelta al mundo porque al final salió bien, pero pudo salir mal y hubiese sido tomado como una falta de respeto al rival", dijo.

Destaca obtención del Apertura

No obstante, de Somocurcio destacó la obtención del Torneo Apertura por parte del cuadro dirigido por "Chicho" Salas y señaló que su notoria superioridad en el torneo local también debe reflejarse en Copa Libertadores.

"Alianza Lima es justísimo ganador del Apertura para mí, y esperemos que la próxima semana revalide esto pero jugando en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en Matute", sostuvo.