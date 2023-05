Piden su salida: hinchas de Alianza Lima critican a 'Chicho' Salas y exigen un “DT de nivel"

Luego de que Alianza Lima perdiera como local 2-1 contra Libertad por la cuarta jornada del grupo G de la Copa Libertadores, ha dejado un sin sabor en los hinchas “Blanquiazules” quienes han pegado el grito al cielo exigiendo la salida de 'Chicho' Salas y exigiendo poner en su lugar a un técnico de nivel para afrontar este tipo de torneos.

"Cambien a un DT de nivel, por favor. 'Chicho' no es técnico para Alianza, ya que no tiene idea de juego", "La Copa Libertadores le queda grande al 'Chicho' Salas", "Saquen a 'Chicho' Salas, por el amor de dios. Estamos perdiendo tiempo con él. Alianza no es un centro de prácticas", "El culpable del pésimo juego de Alianza Lima es 'Chicho' Salas", "'Chicho' debería dar un paso al costado", fueron algunos de los comentarios que invadieron las redes.

Por su parte Guillermo 'Chicho' Salas, hizo un mea culpa por la derrota de sus dirigidos, señalando que "a este nivel no se puede cometer esos errores”, no obstante, se mostró optimista que el grupo peleará hasta el final para pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

"De los cuatro equipos que estamos en la serie, tres hemos perdido de local. El único que no ha perdido de local es Paranaense y los cuatro tenemos las mismas posibilidades (de clasificar)", añadió.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Alianza Lima tiene 4 puntos y se ubica en el último lugar del grupo G de la Copa Libertadores 2023. En la próxima fecha, los íntimos deberán jugar con Atlético Mineiro en Matute.