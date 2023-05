Universitario presentará queja formal ante Conmebol tras agresión a sus jugadores en Brasil

Luego de la durísima derrota de Universitario contra Goiás por la Copa Sudamericana, los jugadores cremas fueron víctimas de una terrible agresión por parte de la policía brasileña que les lanzó gas pimienta cuando se dirigían a los vestuarios.

Según medios locales, la violenta reacción de la policía se produjo en medio de una discusión entre los futbolistas de ambos equipos, siendo afectados también el comando técnico y los periodistas que estaban transmitiendo los incidentes tras el partido.

“Los jugadores no podían ingresar al camerino. Estaban tosiendo mucho y no se puede despejar así a la gente en un lugar tan pequeño. No solo lo sufrieron los futbolistas y comando técnico, sino también la prensa”, dijo la periodista Estefania Chau de Movistar Deportes.

Tras registrarse esta agresión, se pudo conocer que los directivos del club presentarán una queja formal ante la Conmebol y pedirán el cierre del Estadio da Serrinha, escenario donde juega de local el club brasileño Goiás.

DERROTA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Hay que precisar que Universitario de Deportes cayó por la mínima diferencia ante Goiás por la tercera jornada del Grupo G por la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo peruano se ubica en la segunda posición de su grupo con 7 puntos.