Juan Reynoso sobre Eliminatorias 2026: "La Selección Peruana peleará los primeros puestos"

La Conmebol dio a conocer el fixture de las Eliminatorias al Mundial 2026, que se inicia en setiembre del presente año, y el DT de la Selección Peruana, Juan Reynoso, se pronunció al respecto. Aseguró que la escuadra nacional tiene condiciones para seguir siendo competitivo y pelear por los dos o tres primeros lugares de la tabla de clasificación.

"Entendemos que es un fixture que la mayoría de futbolistas lo ha vivido, lo ha jugado, ha competido y está en nosotros que se normalice esa parte y no cometer los errores del pasado", afirmó para la prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Más allá de nombres propios creo que hoy Perú está en condiciones de seguir siendo un equipo competitivo y pelear la Eliminatoria no sobre el último tercio de la tabla de posiciones sino mucho más cerca a los dos o tres primeros lugares", agregó.

Además, el 'Cabezón' confirmó que en el inicio del proceso clasificatorio no se podrá usar el Estadio Nacional, por lo que Perú jugará de local en el Estadio Monumental. Sin embargo, no dudó en decir que ese cambio no afectará el rendimiento del equipo de todos.

"Si bien el Monumental no ha sido nuestra casa, Dios quiera sigamos siendo fuertes como lo somos en el Nacional. Es un estadio entre comillas distinto, pero que es una bonita cancha y un estadio que llena quizás mete más presión. Todo dependerá de que nos mentalicemos que el Monumental será nuestra 'casa B', por así decirlo, y que seamos productivos y eficientes", culminó.