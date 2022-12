Ricardo Gareca decepcionado de Qatar 2022: "El nivel que he visto no me ha gustado mucho"

El exentrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, habló sobre el desarrollo y desenlace de lo que fue el Mundial Qatar 2022 y confesó que los partidos de la máxima fiesta del fútbol no cumplieron con sus expectativas.

En entrevista para el canal de Youtube del periodista Horacio Zimmermann, el "Tigre" alegó que no hubo un estilo predominante de juego ni una ideología que se impusiera en el Copa del Mundo, pese a la infartante final entre Argentina y Francia que terminó con la victoria de la "albiceleste" en la tanda de penales.

"No creo que haya sido un gran nivel el del Mundial, por un estilo, por una manera de jugar y por una metodología. Llegaron las dos selecciones más serias con un alto grado y responsabilidad en las dos áreas. El nivel que he visto en el Mundial no me ha gustado mucho", detalló.

Feliz por Argentina

No obstante, el ex estratega de la "bicolor" no dudó en expresar su alegría por la consagración de su país Argentina y añadió que es muy positivo el hecho de que la Copa del Mundo haya regresado a sudamerica. Recordemos que Brasil fue el último país del continente que ganó el mundial en el 2002.

"Sobre todo que lo más importante del Mundial es que ha ganado un equipo sudamericano, Argentina, que representa el fútbol sudamericano de la mejor manera", sostuvo.