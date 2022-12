Alexander Callens: "Me gustaría jugar en Alianza Lima y luego retirarme en Sport Boys"

El defensa de la Selección Peruana, Alexander Callens, habló sobre el futuro de su carrera futbolística y confesó que le gustaría retirarse en Sport Boys, club donde se formó e hizo su debut profesional antes de partir al extranjero.

No obstante, el zaguero central también reveló que entre sus planes a futuro está el poder defender los colores de Alianza Lima, al menos una vez, antes de dar paso a su última etapa en el conjunto chalaco.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, y luego retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho", aseguró el central para el programa 'La Lengua'.

Quiere volver a Europa

Asimismo, el central del New York City añadió que está pasando por el mejor momento de su carrera y que ansía retornar a Europa en un futuro no muy lejano. Cabe resaltar que en su paso por el viejo continente, defendió las casaquillas de la Real Sociedad "B" y el Numancia, ambos de España.

“Me gustaría volver (a Europa), soy muy competitivo. Estos últimos años en el fútbol lo estoy disfrutando mucho más. Lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. Creo que el plus fue la Selección Peruana. Ahí fue donde me di cuenta en qué nivel estoy”, sostuvo.

(Con información de Ovación)