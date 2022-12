Alianza Lima anuncia el fichaje del delantero colombiano Pablo Sabbag

A través de sus redes sociales, el Club Alianza Lima anunció al delantero colombiano Pablo Sabbag como su nuevo fichaje de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2023. Sabbag es el sexto refuerzo del cuadro íntimo para el próximo año.

El atacante de 25 años tendrá su cuarta experiencia jugando fuera de su país. Anteriormente jugó en Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Argentina. También tuvo un paso por el viejo continente, donde vistió la casaquilla del Tondela de Portugal.

En esta última temporada, Sabbag jugó en Deportivo La Equidad de Colombia, club con el cual logró marcar 15 tantos.

De esta forma, el "9" colombiano se suma a las ya conocidas incorporaciones de Bryan Reyna, Gabriel Costa, Jesús Castillo, Edinson Chávez y el defensa argentino Santiago García.

Menossi no llega

Por otra parte, finalmente se confirmó que el "10" argentino, Lucas Menossi, no llegará a tienda blanquiazul. La directiva del cuadro victoriano había pactado un acuerdo de palabra con el futbolista del Tigre, sin embargo, a último minuto el jugador alegó que no vendrá al torneo local "por la crisis política y la convulsión social" que atraviesa nuestro país, explicación que no dejó satisfechos a los directivos.