Jefferson Farfán confirma que tendrá partido de despedida: "De todas maneras"

Apenas unos días después de anunciar su retiro del fútbol profesional a los 38 años, Jefferson Farfán ya se viene alistando para afrontar nuevos desafíos en su vida, fuera de las canchas pero siempre ligado al deporte, no obstante, antes de ello, la "foquita" aún tiene un asunto pendiente en el "verde".

el "10 de la calle" confirmó en diálogo con Canal 4 que tendrá su partido de despedida antes de colgar los chimpunes para siempre, luego de una exitosa carrera de más de dos décadas: “Sí, sí, obvio. En algún momento si, de todas maneras”, expresó.

El exjugador "blanquiazul" y mundialista con la selección peruana en Rusia 2018 no dio detalles sobre la fecha del partido o el lugar del encuentro, sin embargo, indicó que el compromiso será entre sus amigos y el resto del mundo para que "nadie se queje".

Sobre su lesión

En otro momento, el exdelantero dio detalles sobre su lesión a la rodilla izquierda que viene padeciendo desde hace años y que lo ha marginado de varios partidos.

“Es la rodilla izquierda, el cartílago, ya se me cayó todo el cartílago. Es incómodo. A mi no me costaba nada el año o anteaño pasado venir a Lima o estar en la playa en Miami. Mi sueño más grande siempre ha sido terminar en Alianza porque si no fuera por ellos, no hubiera estado en Europa. No me importaba si venía en silla de ruedas. Este ha sido el momento perfecto para salir del equipo de mis amores”, sostuvo.