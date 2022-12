Lionel Mess: "No me voy a retirar de la selección, quiero jugar como campeón mundial"

Este domingo Argentina venció en tanda de penales a Francia y se consagró campeón del Mundial Qatar 2022. Tras el encuentro, Lionel Messi, autor de un doblete en el partido y capitán de la escuadra albiceleste se mostró bastante emocionado por haber logrado la tercera Copa del Mundo para el país gaucho y refirió a su futuro en la selección.

"No, no me voy a retirar de la selección nacional. Quiero seguir jugando como campeón del Mundial con la camiseta de Argentina", sostuvo el '10' en diálogo con TyC Sports tras los rumores sobre la posibilidad de que ya no continúe jugando con el conjunto argentino tras campeonar.

"Es lo más lindo que hay, se ha hecho desear. Es impresionante tenerla. La deseaba muchísimo. Alguna vez dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro de eso y presentía que era esta. Todo se estaba dando. Sufrimos mucho pero la conseguimos", agregó.

En tanto a sus planes personales, 'La Pulga' precisó que tiene muchas ganas de viajar a su país a presenciar las celebraciones: "Tengo muchas ganas de llegar a Argentina para ver cómo será eso", afirmó.

Con información de EFE.