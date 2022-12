Paolo Guerrero: Periodista brasileño pide que se retire para que "se le recuerde bien siempre"

Paolo Guerrero, uno de los futbolistas más emblemáticos del Perú, viene atravesando un duro momento, tras su mala campaña con el Avaí de Brasil, equipo con el cual perdió la categoría y salió por la puerta, al no mostrar el rendimiento que muchos esperaban en su regreso a las canchas.

A sus 38 años, el exdelantero del Bayern Munich, Hamburgo y Corinthians vive los momentos más complicados de su trayectoria y muchos consideran que, debido a su edad y a las constantes lesiones, ya es momento de dar un paso al costado.

Tal es el caso del periodista brasileño, Cosme Rimoli, quien concedió una entrevista para el diario Líbero y llenó en elogios al "Depredador", a quien sigue desde su llegada al país de la zamba para fichar por Corinthians.

"Yo seguí la carrera de Paolo Guerrero desde su llegada a Corinthians, es un jugador fantástico. Por lo menos en mi opinión y de varios en Brasil, él no quiere parar, como les pasa a muchos jugadores. No sabe qué hacer, no sabe el momento de decir adiós", dijo.

Buen recuerdo

El comunicador indicó que el nivel del artillero peruano empezó a decaer cuando fichó por Flamengo, desde entonces, el "Depredador" no habría vuelto a ser el mismo. Cosme Rimoli indicó que Guerrero debe dar por finalizada su carrera para "que se le recuerde bien siempre".

“Guerrero ya está, él tiene que a sincerarse. Es un jugador fabuloso, está en la historia de Perú y en la de Corinthians, merecidamente. Si él para, la imagen de él será otra. Yo quiero que a Paolo Guerrero se le recuerde bien siempre”, sostuvo.