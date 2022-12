Daniel Ahmed: "Volvería a dirigir a Alianza Lima si me tocara"

El entrenador argentino, Daniel Ahmed, se pronunció antes de partir rumbo a Piura para asumir la dirección técnica del Atlético Grau, club que dirigirá en la próxima temporada y aprovechó para hablar sobre su paso por Alianza Lima.

En declaraciones para "Entrebolas", Ahmed confesó que volvería a tomar las riendas del cuadro "blanquiazul", pese a su abrupta salida por los resultados negativos que mandarían a segunda división a Alianza, antes de apelar en instancias internacionales.

"Yo siempre fui un entrenador y un empleado institucional. Volvería a dirigir a Alianza Lima si me tocara porque siempre que estoy en una institución trato de luchar por los intereses de ella. En ese momento quedaban 20 días, 6 partidos del campeonato y no había ningún entrenador que tomara un equipo que estaba yéndose al descenso y no podía dejar de hacerlo", indicó.

Proyecto de desarrollo

Para el popular "turco", el proyecto de desarrollo en el cual venía trabajando antes de asumir el primer equipo "íntimo", influyó para la obtención del bicampeonato en los años posteriores.

"Gracias a Dios esos 11 meses que estuvimos trabajando en Alianza en algo habremos influido porque el 2021 y 2021 salieron campeones, quiere decir que el proyecto de desarrollo que hicimos en el 2020, algo debe haber influido en el desarrollo posterior de Alianza", sostuvo.