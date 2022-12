Carlo Ancelotti: “Qatar 2022 no me está pareciendo un gran Mundial"

Para muchos es un torneo con muchas sorpresas, pero para el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, “Qatar 2022 no está siendo un mundial de ensueño, sino una más de las ediciones que ha habido hasta este momento”.

En una entrevista con el medio Corriere dello Sport, indicó: "No me está pareciendo un gran Mundial. Estoy convencido de que poco o nada quedará de Qatar 2022. Han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bono, el portero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado".

Durante sus declaraciones, el estratega italiano aprovechó a defender al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo y el desempeño que viene demostrando en este torneo.

"Probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Leao parte desde el banquillo".

"Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional. Conmigo habrá jugado cien partidos y marcado más de cien goles, alguien que mete 50 todos los años es sólo bueno para el equipo" agregó el entrenador del Real Madrid.